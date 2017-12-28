Подлинность фрагмента о беременности Кшесинской от Николая II подтверждена

Директор Госархива Лариса Рогова подтвердила подлинность фрагмента из дневника балерины Матильды Кшесинской, в котором она рассказала о беременности от цесаревича, будущего императора Николая II.[related_articles]

В мемуарах действительно есть зачеркнутые записи, о которых ранее сообщал сотрудник газеты «Московский комсомолец». При этом Рогова отметила, что исправления сделаны рукой Кшесинской. Сравнивались почерк в мемуарах с почерком в других рукописных документах, они одинаковы, передает радиостанция «Говорит Москва».

В найденных записях есть абзац, где балерина описывает происшествие во время поездки на санях, она из них вылетела в снег. «Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла».