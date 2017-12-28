Путин присвоил звание Героя России генералу Суровикину, командующему в Сирии

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды военным, особо отличившимся в Сирии. Звание Героя России присвоено генерал-полковнику Сергею Суровикину, командующему российской группировкой в Сирии.

Как отмечают военные эксперты, именно Суровикин сумел переломить ход войны в Сирии и организовать разгром военных формирований террористов.

Издание URA.RU отмечает, что на смену Суровикину в Сирию был прислан на тот момент командующий ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Но сирийский президент Башар Асад попросил руководство России вернуть генерала Суровикина.

На встрече с с военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин заявил, что за два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч российских офицеров и солдат: лётчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, сапёры, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники.

"И каждый действовал мужественно и решительно – так, как подобает сыновьям и дочерям нашей великой Родины, воинам нашей армии и флота с их героическими, нерушимыми традициями доблести, чести и благородства", - заявил российский лидер.