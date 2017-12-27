"Желтый" уровень опасности объявлен на четверг в Москве

На четверг, 28 декабря, синоптики объявили в Москве "желтый" уровень погодной опасности. В Гидрометцентре России подчеркнули, что погода является потенциально опасной для жизни и здоровья людей.

В сообщении уточняется, что завтра на столицу опустится плотный туман. Кроме того, в городе будет облачно, не исключены небольшие осадки. Температура воздуха днем будет составлять от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию, передает Агентство городских новостей "Москва".

Специалисты призывают автомобилистов держать дистанцию и не совершать необдуманных маневров. Кроме того, необходимо соблюдать скоростной режим и не прибегать к резким торможениям.