На канале YouTube появился видеоролик, в котором несовершеннолетняя участница шоу требует закрыть программу «Давай поженимся». 12-летняя Анастасия из Санкт-Петербурга обратилась к Константину Эрнсту с требованием «прекратить травмировать детей, унижать женщин и разжигать ненависть» на главном канале страны. Кроме того, девочка просит Следственный комитет и Прокуратуру России дать правовую оценку того, что происходит в программе первого канала.

«Эта программа построена на лжи и оскорблениях людей ведущими программы, они создают атмосферу ненависти и очерняют гостей», - говорится в ролике. Кроме того, девочка требует от Первого канала выложить в интернет полную версию программы, а не только те фрагменты, которые выставляют ее в негативном свете. «Смените ведущих и формат программы», - просит она генерального продюсера.

Анастасия вместе со своим отцом была участницей программы, и, как говорится в ролике, «в течение 2 часов подвергалась оскорблениям и унижениям со стороны Ларисы Гузеевой и экспертов». После этого травля ребенка продолжилась в сети на официальном канале программы. «Кошмарный ребенок. Это ходячий монстр», «Мерзкая девочка. Как из фильма ужасов», «Эта маленькая дрянь поэтому и учится дистанционно, так как в школе в обществе нормальных детей ей уж точно не место». Это только часть комментариев пользователей, подогретая высказываниями ведущих программы.

«А в чем я виновата? - спрашивает Анастасия, - я просто пришла поддержать своего отца». Кстати, эксперты-психологи считают, что ведущие программ нередко проявляют эмоциональное насилие по отношение к своим героям. И если взрослые, по идее, должны быть способны выдержать такое давление, то детям оно оказывается не по силам.