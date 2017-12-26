Новогодние ритуалы, которые принесут успех

Новый год всегда был одним из любимейших праздников всех россиян. Красивая елка, подарки, вкусный стол со всей семьей, что может быть прекраснее. Конечно же в Новый год все строят планы на будущее, и конечно же все задаются вопросом, что можно и нужно делать в Новый год, а чего делать ни в коем случае нельзя. Алёна Полынь, парапсихолог, рассказала «Аргументам недели» о новогодних ритуалах.

Хозяйка 2018 года – желтая земляная собака. Благодаря энергетике животного, покровительствующего грядущему периоду, людям стоит ожидать море добра, спокойствия и счастья – собаки очень преданны и становятся верными друзьями тем, кто о них заботиться. Чтобы получить покровительство хозяйки года, достаточно просто выказать ей немного уважения и правильно встретить праздник.

Рассказываю секреты и не говорите потом, что не слышали. Новогодняя ночь – это мост между одним и другим годом и переходя этот мост не стоит ни на минуту отвлекаться. Радость не должна переходить в неистовство, а в еде и напитках должна быть умеренность, даже несмотря на то, что стол должен быть щедрым. Помните, что вы садитесь не наедаться и напиваться на целый год, а с целью щедро встретить наступающий год, а убранство и угощения не для вас, они для нового года.

Благородство, присущее собаке, должно прийти и в вашу жизнь. Это животное чувствует страх и негативно реагирует на всех, кто его распространяет. Наберитесь мужества: признайте свои ошибки, простите врагов и помиритесь с близкими, если находитесь в ссоре. Энергия прощения позволит вам избавиться от негатива и начать новый этап жизни спокойно.

После внутреннего очищения, приступайте к уборке окружающего пространства. Разберите накопившийся хлам и раздайте все вещи, которыми давно не пользуетесь. Собака щедра и вернет вам сторицей всё, чем вы поделитесь с окружающими. Начинайте жить сейчас: достаньте красивую посуду, найдите время украсить дом и создать праздничную атмосферу. Если не для себя, то хотя бы для ваших любимых людей – собака щедро награждает самоотверженность и благородство.

Чтобы желание, загаданное в новогоднюю ночь сбылось, пользуйтесь несколькими важными правилами: стоит оказаться от сжигания записочек – вы сжигаете желание. Лучше загадайте желание вслух и громко хлопните в ладоши. Проведя эти простые ритуалы атмосфера радости и счастья будет сопровождать вас круглый года, а все ваши желания исполнятся!

В новогоднюю ночь нельзя выбрасывать мусор, нельзя открывать двери чужим людям и не ходите по соседям.

Основная опасность в это время «упасть с моста», да с того моста, что ведет к следующему году. Лучше всего новый год встретить в кругу семьи, а веселые празднества, гуляния приведут к падению и год пройдет в упадке.

«Ритуал на снег».

Ритуалы на снег нужно делать 1 января – это день начала года. Принесите домой снег, почистите им подошву ботинок (или любой другой обуви) и положите в ведро, чтобы растаял. Скажите: «Как снег растает, водой станет, так притоки с путей сойдут, с водой талой беды уйдут. Бысть тому!» Потом выплесните воду за порог дома. Будьте осторожны и ни в кого не попадите. Если вы живете не в частном доме, то отойдите от подъезда подальше.