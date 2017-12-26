Стал известен график работы метро и МЦК в рождественскую ночь

Сегодня стало известно, как будут работать Московский метрополитен и МЦК в ночь на Рождество в 2018 году. Данную информацию предоставили во вторник, 26 декабря, в транспортном комплексе столицы.

Подчеркивается, что работа подземки и Московского центрального кольца с 6 на 7 января будущего года будет продлена. Данные виды транспорта будут функционировать до 2.00, передает РИА "Новости".

Уточняется также, что до 3.00 будут работать 163 маршрута наземного транспорта. Кроме того, планируется, что в Москве будут действовать еще 11 ночных маршрутов, которые будут прибывать на остановки с интервалами примерно в полчаса. Вероятно, в рождественскую ночь в общей сложности общественным транспортом воспользуются 7,2 миллиона граждан.