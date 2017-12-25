В интернете опубликовано видео с автобусом, въехавшим в толпу в Москве

На YouTube появилось видео, снятое вскоре после того, как автобус въехал в переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек.

Пострадали 15 человек. По данным ГУ МВД по Москве, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с дороги. После этого пассажирский транспорт влетел в подземный переход, по которому поднимались люди.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы, рассматриваются две версии произошедшего: либо автобус "подрезали", либо у него отказали тормоза. В настоящее время версия теракта в качестве причины въезда автобуса в подземный переход не рассматривается.