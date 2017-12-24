ЦИК отказался регистрировать Полонского в качестве кандидата

ЦИК не принял документы у "кандидата за всех" Сергея Полонского. Политик представил не все необходимые документы, сообщил журналистам член Центризбиркома Николай Левичев.

"Официальная информация такова, что работа ЦИК продлена на два часа. Вот, Полонский приходил, чего-то не донес. Ушел, вроде, обещал вернуться", - пояснил Левичев, сообщает "Говорит Москва".

Как сообщалось ранее, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова решила продлить рабочий день сегодня из-за большого количества кандидатов в президенты, желающих подать документы.

Инициативная группа выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ. Мероприятие прошло в воскресенье в спортивном комплексе "Крылатское". Новоявленный кандидат на пост главы государства уточнил, что сразу же планирует сдать все необходимые документы в ЦИК.