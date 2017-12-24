ЦИК пришлось продлить рабочий день из-за количества кандидатов в президенты

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова решила продлить рабочий день сегодня из-за большого количества кандидатов в президенты, желающих подать документы.

По выходным ЦИК занимается приемом документов с 10.00 до 15.00 мск. За воскресенье официально выдвинулись в президенты кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова, а также лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, передает ТАСС.

На момент публикации заметки процедура регистрации проходила у выдвинутого «Коммунистами России» Максима Сурайкина и самовыдвиженца Сергея Полонского.

Самовыдвиженцы обязаны подать документы не позднее 7 января, крайний срок для кандидатов от партий — 12 января.