Инициативная группа выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ. Мероприятие прошло в воскресенье в спортивном комплексе "Крылатское". Новоявленный кандидат на пост главы государства уточнил, что сразу же планирует сдать все необходимые документы в ЦИК.

Полонский на собрании вкратце изложил предвыборную программу и назвал себя «развивателем», напомнив о 25-летнем опыте работы девелопером. Он заявил, что политики не способны привести мир к более-менее равноправному положению, предприниматели же, наоборот, прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов, пишет ТАСС.

"Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия - развиватель", - заявил он и предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту. Полонский утверждает, что нужно, прежде всего, снизить стоимость кредитов для бизнеса. "России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед", - добавил он. Среди других идей бизнесмена есть и намерение осуществить переезд Госдумы и Совета Федерации в комплекс "Москва-Сити".

Самовыдвиженец также обратил внимание, что именно его коллега по профессии победил на последних президентских выборах в США, и сказал, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были "одни и те же архитекторы и конструкторы".

"Будущее за людьми, которые умеют созидать", - уверен новоиспеченный политик имея в виду, конечно, себя.