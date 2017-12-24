В Госдуме высказались о блокировке аккаунтов Кадырова в соцсетях

В Госдуме в воскресенье, 24 декабря, высказались о блокировке аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook. Ранее стало известно, что на странички политика невозможно зайти.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в рамках встречи с иранским коллегой Али Лариджани подчеркнул, что эта ситуация представляет опасность, поскольку, если следовать принципу взаимности, то российской стороне следует поступить аналогичным образом.

Володин добавил, что профили Кадырова были закрыты после того, как он попал в санкционный список. Вероятно, блокировка была применена потому, что США "опасались правды", передает РИА "Новости".