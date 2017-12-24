Эксперты назвали автобестселлеры 2018 года, которые покорят российский рынок

Российские автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых автомобилей, которые могут стать лидерами продаж на рынке. Среди 12 предполагаемых автобестселлеров-2018 как новые модели, так и ожидаемые рестайлинговые машины.

На первом месте оказался Renault Duster, обновленная версия которого под брендом Dacia уже была показана во Франкфурте в сентябре текущего года. Российскую версию пакетника ждут на Московском автосалоне.

На второй строчке рейтинга разместился седан Toyota Camry, который пережил смену поколения в начале этого года, однако пока так и не добрался до России.

Далее следует японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который российским автолюбителям предложат с широкой гаммой бензиновых и гибридных двигателей и богатой комплектацией.

Помимо этого, в следующем году на мотор-шоу в Москве представят обновленный Hyundai Santa Fe, кросс-версию седана LADA Vesta Cross, который не обзаведётся полным приводом, зато получит увеличенный клиренс.

В числе самых ожидаемых автомобилей в 2018 году эксперты называют также седан Subaru Legacy, кроссовер Jaguar E-Pace, Lexus LS, Volvo XC40, Volkswagen Teramont, BMW X7 и KIA Stinger - первый спорткар корейского производителя.