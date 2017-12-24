Ксения Соколова – новый глава фонда Доктора Лизы «Справедливая помощь» перекраивает работу организации по своему усмотрению. Она сменила бухгалтера, нанимает юристов, фандрайзера, но при этом фонд остается без врачей и работать с детьми практически некому. Кроме того, теперь сам фонд расположился в новом офисе в центре Москвы, аренда которого обходится в172,5 тысячи рублей в месяц , сообщает РЕН-ТВ.

В распоряжении журналистов оказалось новое штатное расписание фонда. Зарплата новой руководительницы «Справедливой помощи» составляет 173 тысячи рублей, и как сама призналась Ксения Соколова: «Я пришла сюда не для того, чтобы мне стало жить хуже».

Но амбиции Соколовой не ограничиваются увеличением зарплат, она планирует увековечить память Елизаветы Глинки за счет строительства элитного лечебного комплекса на месте заброшенной Басманной больницы. Это архитектурный ансамбль XVIII века, расположенный почти на 2 гектарах земли в самом центре Москвы. В новой клинике должно быть 150 койкомест, однако лишь 30 из них планируется отвести для льготных категорий. За счет остальных, скорее всего, фонд надеется получить 1,5 миллиарда рублей за ближайшие пять лет.

Напомним, Ксения Соколова — бывший главный редактор журнала «Эсквайер» возглавила благотворительную организацию «Справедливая помощь» после гибели Елизаветы Глинки в авиакатастрофе самолета Минобороны 25 декабря 2016 года.