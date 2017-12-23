Вован и Лексус побеседовали с постпредом США при ООН

Пранкеры Владимир Кузнецов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус») разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, в частности, рассказав ей о том, что Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо. Пранкеры Лексус и Вован обсудили с Порошенко Саакашвили

Пранкеры позвонили Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого, запись разговора опубликована на видеохостинге YouTube.

Вован и Лексус в ходе разговора сказали Хейли, что в стране Биномо, которая находится недалеко от Вьетнама, на юге Китая, прошло голосование о провозглашении независимости, и в эту кампанию вмешалась Россия. На вопрос о том, знает ли Хейли такой остров, она ответила утвердительно и обещала уточнить позицию США по этому вопросу.

Вован и Лексус также спрашивали Ники Хейли о реакции на якобы опубликованные заявления президента Украины Петра Порошенко о приставаниях актера Кевина Спейси. Но американский политик заявила, что ничего не знает об этом, отметив, что «мы живем в интересное время».

В октябре Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как Вован и Лексус, приехали в Крым. Здесь они приняли участие в нескольких публичных мероприятиях, на которых рассказали о телефонных розыгрышах государственного, а иногда и международного масштаба, раскрыли часть своих секретов, осветили подробности наиболее скандальных звонков и политических расследований.