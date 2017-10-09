Внешняя политика розыгрышей

Российские пранкеры Алексей СТОЛЯРОВ и Владимир КУЗНЕЦОВ, более известные как Вован и Лексус, приехали в Крым. Здесь они приняли участие в нескольких публичных мероприятиях, на которых рассказали о телефонных розыгрышах государственного, а иногда и международного масштаба, раскрыли часть своих секретов, осветили подробности наиболее скандальных звонков и политических расследований.

Первым делом они презентовали свою совместную книгу, что и было основной целью визита на полуостров. Книга носит название «По ком звони телефон» и содержит подробные рассказы о наиболее интересных пранках. Примечательно, что в ней есть отдельная глава, посвященная крымскому блэкауту и его организаторам. Кстати, Вован и Лексус считают телефонные розыгрыши с участием Мустафы ДЖЕМИЛЕВА и Ленура ИСЛЯМОВА одним из самых резонансных и значимых.

«Когда мы подняли эту тему, ИСЛЯМОВ откровенно признался, что подрыв опор ЛЭП и блэкаут в Крыму – это их работа. Он назвал конкретные имена. Однозначно можно включить эти записи в ТОП-5 самых важных и резонансных наших пранков», – сказал КУЗНЕЦОВ.

Все материалы, которые удалось добыть во время расследования, в том числе справки из МВД Украины о положении дел в Херсоне, о количестве правонарушений со стороны участников блокады, справки о подрыве ЛЭП и реальные задокументированные факты о произошедшем на границе, молодые люди передали в прокуратуру Крыма и ФСБ. Впоследствии материалы пранкеров были приобщены к уголовному делу в отношении организаторов блэкаута, пишут "Аргументы недели-Крым".

«В информационном плане после опубликования этих материалов крымчане и все россияне увидели, что тот же самый меджлис, запрещенный в России, – это обычная террористическая организация, которая с радостью подрывает линии электропередач, чтобы обесточить Крым и тех же самых крымских татар, которые живут на полуострове», – добавил Вован.

Недавно российский дуэт попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за якобы нарушения государственной границы Украины. Как сообщается на сайте, причиной является «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную Россией территорию Донецкой области» и «незаконную коммерческую деятельность на оккупированной территории». Но это нисколько не огорчило ребят, так как они считают, что должны были попасть туда уже давно. СТОЛЯРОВ отметил, что он уже обсудил этот вопрос с советником министра внутренних дел Украины Антоном ГЕРАЩЕНКО.

«Мы общаемся с ГЕРАЩЕНКО в Facebook. Я его периодически «троллю». Вчера я общался с ним, после того как нас занесли в «Миротворец». Я спросил его: что ж вы так поздно отреагировали, ведь я был в Донецке и в Крыму два года назад? Он ответил: два года назад мы на «Миротворец» добавляли людей с автоматами, а сейчас будем добавлять тех, кто пересекает границу. Сказал, что будет за нас «браться», – рассказал он.

Что касается крымских политиков, то Вован и Лексус заявили, что им неинтересно их разыгрывать, поскольку все, что происходит на полуострове, не слышно в остальной части России.

«Никому из крымских политиков мы бы звонить не хотели. Все, что здесь происходит, не слышно в остальной России, в Москве, не тот масштаб», – пояснил Лексус.

Он отметил, что Крым был интересен пранкерам в 2014-м году, в период референдума о вхождении в состав РФ, когда о республике узнал весь мир.

«Еще был довольно интересный конфликт в Севастополе между ЧАЛЫМ и МЕНЯЙЛО. Но сейчас уже нет ничего такого. Так что разыгрывать кого-то здесь не вижу смысла», – добавил он, предположив, что крымчане с такими розыгрышами справятся сами.

К слову, когда Наталья ПОКЛОНСКАЯ стала депутатом Госдумы, звонок от пранкеров раздался и в ее кабинете. Тогда в целях популяризации положительного образа российского прокурора в информационном пространстве ПОКЛОНСКОЙ предложили поучаствовать в развлекательной вечерней программе «Вечерний Ургант», а также «посотрудничать» с мужским журналом Maxim. После долгих сомнений и неуверенности, экс-прокурор Крыма сказала, что если начальство одобрит, то она готова. Запись этого разговора есть в открытом доступе.

Пранкеры отметили, что могут разыгрывать далеко не всех и у них тоже есть определенные ограничения на выбор собеседников. Например, они бы никогда не позвонили священнослужителю из-за моральных аспектов, или президенту России, так как целиком и полностью поддерживают его политику.

«Наши розыгрыши строятся в рамках правового поля. В звонке, например, священнослужителю при желании можно насчитать несколько составов преступлений. Кроме того, моральная сторона не позволяет нам делать звонки священникам, больным людям. Также мы не лезем в частную жизнь. На наших записях нет никакого экстремизма, оскорблений, за исключением преступлений по нарушению территориальной целостности Украины», – заключил Алексей СТОЛЯРОВ.