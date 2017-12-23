В МЧС предупредили о крайне неблагоприятных погодных условиях в воскресенье

В МЧС РФ предупредили о крайне неблагоприятных погодных условиях в воскресенье, 24 декабря. Согласно последней информации, к завтрашней непогоде следует подготовиться жителям Московской области.

Синоптики отмечают, что на территории Подмосковья не исключен снег, а местами даже метель и гололедица. Кроме того, может подняться ветер с порывами до 18 метров в секунду, передает Агентство городских новостей "Москва".

Водителям советуют по возможности пересесть на общественный транспорт, а если без поездок на личном автомобиле обойтись нельзя, то рекомендуется быть крайне внимательными и соблюдать необходимую дистанцию. Пешеходам и автомобилистам следует держаться как можно дальше от деревьев и рекламных щитов.