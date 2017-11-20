Стало известно, сколько граждан РФ имеют кредиты

Сегодня стало известно, сколько граждан России в настоящий момент имеют непогашенные кредиты. Согласно данным опроса ВЦИОМ, сейчас один или несколько долгов перед банком есть у 57 процентов россиян.

Выяснилось, что большее количество людей предпочитают занимать необходимые средства у родственников или друзей (64 процента), а 35 процентов граждан чаще получают кредит в банке.

Всего лишь за минувшие три года число жителей РФ, которые брали деньги в долг у кредитной организации, выросло с 58 до 67 процентов.