Автор памятника Александру III ответил на критику

Скульптор Андрей Ковальчук — создатель памятника Александру lll — абсолютно уверен в исторической правде своего произведения и не собирается в нем ничего менять, об этом рассказал РИА Новости сам автор памятника.

"У меня нет никаких сомнений, что все, что создано, соответствует эпохе Александра", — сообщил Ковальчук.

Памятник в Ялте представляет собой сидящего императора в военной форме, опирающимся на меч, позади него — барельеф, на котором изображены выдающиеся личности эпохи правителя: писатели Федор Достоевский, Лев Толстой, композитор Петр Чайковский и другие. На рельефе стелы, среди прочего, показано строительство Транссиба, создание Третьяковской галереи и Исторического музея в Москве. Памятник Александру III открыли в субботу в Ялте на территории парка Ливадийского дворца: церемония была пышной, в ней участвовал Владимир Путин

Критики отмечают, что Третьяковка была учреждена за четверть века до восхождения императора на трон. Таблица Менделеева и главные труды Льва Толстого также были созданы еще при Александре II. Говоря о Транссибе, историки отмечают, что железнодорожную магистраль окончательно ввели в строй значительно позже, за пару лет до революции 1917 года.

Все претензии общественности, по словам скульптора, беспочвенны.