Ведущий итальянский эксперт высоко оценил качество вин из Крыма

Ведущий итальянский эксперт Лука Марони дал высокую оценку винам из Крыма.

Специалист внимательно исследовал напиток российского винодела Валерия Захарьина и поставил ему 99 баллов из 99 возможных. Сам производитель крымского вина сообщил, что в РФ в настоящий момент производятся такие напитки, которые могут составить весьма серьезную конкуренцию итальянским, причем речь идет не только о дорогих винах, но и о доступных по цене.

Известно также, что на официальном сайте Марони уже создан отдельный раздел, в котором рассказывается о российском вине.