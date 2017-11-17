В Крыму начали строить стену на границе с Украиной

Инженерное заграждение протяжённостью около 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной. Конкурс на поставку и возведение инженерных конструкций был объявлен в конце сентября. В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

Обустройство государственной границы связано с необходимостью обеспечить безопасность населения Крыма и туристов, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России. Работы планируют закончить весной 2018 года.

На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск".

Ранее стало известно, что власти Украины планируют потратить на проект "Стена" - на возведение забора между Россией - около 500 миллионов гривен.