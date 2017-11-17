Возобновлены продажи железнодорожных билетов в плацкарт и общие вагоны на поезда дальнего следования. Теперь россияне могут спокойно планировать свои зимние и рождественские каникулы.

Сегодня уже продаются билеты на дату 1 января 2018 года.

Компания "РЖД" приостанавливала продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года из-за неимения тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год.

Тарифы для АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество РЖД) перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах устанавливает государство.

РЖД и ФПК просили проиндексировать в 2018 году эти перевозки на 3,9% (как это было в 2017 году), а ФАС России предлагала снизить тариф на 10%, сообщает ТАСС.

ФАС приняла компромиссное решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет