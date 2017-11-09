Стоимость проезда в плацкартных вагонах в новом году не изменится

Тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет, сообщил замглавы ФАС РФ Александр Редько. Ведомство, добавил он, не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения. РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

Правительство приняло решение не индексировать в 2018 году тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Таким образом, неудовлетворенным осталось и предложение ФАС о снижении тарифов на 10%, и просьбы ОАО РЖД и его дочерней ФПК о повышении на 3,9%.

Продажи билетов РЖД в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 2018 год возобновятся не позднее 16 ноября. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).