СМИ: Российские телеканалы могут отказаться от показа ОИ-2018 в Пхенчхане

Первый канал и телеканал "Россия 1" могут отказать от трансляции зимних Олимпийских игр, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Телеканалы не будут транслировать Олимпиаду, если сборную России отстранят от участия в Играх.

Источник газеты "Ведомости" отметил, что отсутствие российских спортсменов на Олипиаде-2018 резко снизит аудиторию трансляций, а это даст возможность телеканалам заработать на рекламе и "отбить" вложенные средства на приобретение прав на трансляцию.

Телеканал "Матч" - это спортивный канал. Не исключено, что трансляции на нем смогут собрать приличные рейтинги даже без россиян.