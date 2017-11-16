Кудрин предрек проблемы с выплатой пенсий в России

У правительства России заканчиваются деньги на выплату пенсий. Такое мнение высказал Алексей Кудрин.

Глава Центра стратегических разработок напомнил, что в прошлом году власти впервые нарушили свои обязательства перед пожилыми людьми и не провели индексацию пенсий. В настоящее время чиновники рассматривают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам.

По мнению Алексея Кудрина, все это свидетельствует о том, что Пенсионный фонд столкнулся с серьезным дефицитом, пишет ura.news. Покрыть его за счет дальнейшего повышения налогов невозможно, заявил эксперт. Кудрин считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение пенсионного возраста.