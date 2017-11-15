В Екатеринбурге начали тестировать электробусы

В Екатеринбург для испытаний прибыл троллейбус «Мегаполис», произведенный на ЗАО «Тролза» (г.Энгельс), сообщает пресс-служба ЕТТУ. Из прежнего ряда моделей пассажирских машин его отличает увеличенный автономный ход – согласно техническим характеристикам его запаса хватает до 20 км, что должно быть подтверждено в результате эксплуатационных испытаний.

Специалисты ЕМУП «ТТУ» приступили к тестированию эксплуатационных и технических характеристик новой модели, а водители в ближайшее время смогут опробовать ходовые качества машины на линии.

Троллейбус имеет современный дизайн, плавный и бесшумный ход, оснащен системой кондиционирования, «бегущей строкой» с информацией для пассажиров, светодиодным маршрутным указателем. Водителям, несомненно, понравится обустройство кабины, а будущим пассажирам ­– низкий уровень пола. Но главная его особенность – возможность движения без подключения к контактной сети 20 км. Подзарядка аккумуляторов электробуса происходит во время подсоединения к контактной сети на любом участке маршрута следования.

На сайте ЗАО «Тролза» приведено описание линейки машин типа ТРОЛЗА-5265 «Мегаполис»: «При проектировании троллейбуса "Мегаполис" инженеры применили инновации в области дизайна и эргономики, безопасности движения. В обшивке кузова более 80% деталей, выполнены из композитных материалов, являющихся более легкими, травмобезопасными и долговечными. По площади остекления салона «Мегаполису» нет равных на рынке. Значительно улучшен обзор, применена прогрессивная светотехника галогенного типа, стали обязательными антиблокировочная система тормозов (АБС) и система контроля токоутечки. Но самое главное - все машины семейства "Мегаполис" имеют низкий уровень пола на всем пространстве пассажирского салона, предназначенном для стоящих пассажиров. Не обошли стороной и экономическую эффективность – асинхронный электрический двигатель вкупе с современным тяговым приводом на основе IGBT-транзисторов позволяют экономить до 35% электроэнергии, а увеличенный срок службы кузова обеспечат быструю окупаемость дорогостоящих технологий, примененных в данной модели».