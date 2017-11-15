За Юлию Савиновских заступилась Общественная палата РФ

Представители Общественной палаты РФ провели проверку по факту изъятия органами опеки двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских.

«Действия по прекращению опеки Ю. В. Савиновских над несовершеннолетними детьми кажутся нам слишком резкими и не основываются на достаточных доказательствах. Основанием для расторжения договора опеки стали не претензии к выполнению Юлией своих родительских обязанностей в отношении детей или ситуация угрозы жизни и здоровью детей, а предположение о потенциальном нанесении вреда нравственному воспитанию детей при возможном прохождении операции по полной смене пола», – сообщила член Общественной палаты РФ Елена Альшанская.

Она добавила, что потенциальная угроза нравственному здоровью детей, не имеет достаточных доказанных оснований. Поэтому с согласия органов опеки было принято решение рекомендовать Юлии Савиновских пройти комплексное психологическое обследование у независимого клинического психолога и его заключение предоставить в качестве свидетельства для суда.

Напомним, несколько лет назад Юлия и ее муж, имеющие к тому времени уже двоих детей, усыновили двух мальчиков с проблемами здоровья. Но после операции по уменьшению груди (у Юлии был седьмой размер) органы опеки решили изъять детей из семьи.

В ходе проверки Общественной палаты были проведены встречи с органами опеки и семьей Савиновских. В пресс-службе ведомства сообщают, что причиной для расторжения договора стало опасение органов опеки в том, что Юлия планирует сменить пол. Были предъявлены распечатки ее блога, где она сфотографирована до и после проведения операции по уменьшению груди и рассказывает о том, что с ней происходит от имени псевдонима и в мужском роде. Других претензий семье Савиновских предъявлено не было.