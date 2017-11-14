Стало известно имя новой ведущей «Дома-2»

Новой ведущей реалити-шоу «Дом-2» стала Юлия Ефременкова, известная своим участием в программе «Хочу в «ВИА Гру».

Как пишет Telegram-канал Super , на передачу, где занимались отбором девушек для музыкальной группы, Ефременкова пришла в 2013 году, однако дойти до финала не сумела. Затем она отправилась на «Дом-2» и принимала участие в других проектах на российском телевидении. Когда зрители увидят новую ведущую реалити-шоу, не уточняется.

Ранее сообщалось, что канал ТНТ планирует запустить программу с героями «Дома-2» под названием «Адский остров». Одним из ведущих передачи должен стать Никита Джигурда.