Вертолет завалился на бок при посадке в Ненецком автономном округе

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку у поселка Варандей в Ненецком автономном округе. На его борту находилось четверо пассажиров и двое членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вертолет опрокинулся в ходе облета площадок газонефтедобычи по направлению из Архангельска к населенному пункту Варандей. Уточняется, что он совершил посадку и из-за сильного порыва ветра опрокинулся на бок. Воздушное судно принадлежит авиакомпании "ЮТэйр".

На место жёсткой посадки вертолёта выехали сотрудники ООО "Башнефть". Всех пассажиров и членов экипажа доставили на месторождение им. Титова. Эвакуация в медучреждения не потребовалась. Причины инцидента устанавливаются.