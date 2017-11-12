СКР: На месте гибели телеведущего Бориса Ноткина работают следователи

Подмосковные следователи работают в Одинцовском районе на месте гибели журналиста Бориса Ноткина. Тело мужчины было обнаружено в одном из домов в деревне Рождествено, в ближнем Подмосковье. Ноткину было 75 лет.

Борис Ноткин в субботу, 11 ноября, был найден в своем доме мертвым. На теле обнаружены следы огнестрельного ранения. Следователи нашли в доме предсмертную записку.

Известно, что журналист серьезно болел, у него было диагностировано онкологическое заболевание.

Борис Ноткин работал на телеканале "ТВ Центр".

Руководство и коллектив телеканала выразило соболезнования семье Бориса Исаевича Ноткина, - сообщает РИА Новости.

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев рассказал о своем последнем разговоре с ушедшим из жизни известным телеведущим Борисом Ноткиным.