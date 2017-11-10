В Улан-Удэ введён режим ЧС, без воды сидят 100 тысяч человек
10 ноября 2017, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Улан-Удэ в пятницу, 10 ноября, введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с отключением водоснабжения, которое произошло из-за аварии на коллекторе. 100 тысяч человек оказались вчера вечером без воды.
Администрации Улан-Удэ объяснила, что в 9 ноября вечером из-за аварии на коллекторе без водоснабжения остались 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и частных жилых домов, 45 социальных объектов. По этой причине введён режим ЧС.
Ведутся ремонтные работы. Водоснабжение в городе планируется восстановить вегодня к 22:00 (по местному времени).
Местные СМИ писали, что без воды остались детские сады, детский дом, дом престарелых.