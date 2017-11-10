Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

В России с 10 ноября вступили в силу новые штрафы для водителей - ужесточено наказание для автомобилистов, которые не уступают дорогу пешеходам.

Принятые ранее поправки устанавливают административный штраф от 1500 до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения.

Ранее для водителей транспортных средств, которые не пропускают пешеходов, был предусмотрен штраф размером в полторы тысячи рублей.

Изменение было принято Госдумой 11 октября и одобрено Советом Федерации 25 октября. Документ был подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.