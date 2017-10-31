Путин повысил штрафы для водителей за отказ пропустить пешеходов

Штраф для водителей автомобилей, которые не пропускают пешеходов или автомобилистов, повышен в России до 2500 рублей. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Поправки вносятся в КоАП. Устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств). Ранее штраф составлял 1500 рублей.

Изменение было принято Госдумой 11 октября и одобрено Советом Федерации 25 октября.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В понедельник, 30 октября, стало известно, что в правила проезда при круговом движении внесены изменения.