Суд признал водителя виновным в гибели вице-спикера ЗакСа Павла Солтана

Суд признал водителя «Мерседеса» виновным в гибели вице-спикера Законодательного собрания Петербурга Павла Солтана. Дмитрия Изотова отправили в колонию – поселение на 4,5 года. Но он будет обжаловать приговор.

Трагедия, которая унесла жизнь одного из самых приятных вице-спикеров Законодательного собрания Петербурга Павла Солтана и его жены, произошла летом 2016 года. На 43 километре автодороги Ленобласти между поселками Парголово и Огоньки столкнулись лоб в лоб два автомобиля - «Мерседес» и «Тойота.

55-летний Солтан, не дождавшись «скорой помощи», от полученных ранений скончался на месте. Его жена Светлана скончалась в больнице.

Во второй иномарке находился 22-летний Дмитрий Изотов, его супруга и их годовалый сын. Мужчина с ребенком после аварии оправились довольно быстро, а вот женщина долгое время восстанавливалась. У нее был открытый перелом ног и руки, ей пришлось практически заново учиться ходить. Устанавливать кто прав, кто виноват следователи начали на месте, но к Дмитрию Изотову, управлявшего «Мерседесом», с расспросами пришли спустя несколько дней. Находясь в больнице, 22-летний водитель заверил полицейских, что он не нарушал никаких дорожных правил, да и на «встречку» не выезжал, а двигался как и все в сторону Петербурга. Правдивость его слов подтвердили свидетели. Но у правоохранительных органов были свои доказательства, которые дали им основание назвать Изотова подозреваемым, а потом предъявить обвинение.

(по материалам сайтов kommersant.ru rosbalt.ru news-sputnik.ru dp.ru)