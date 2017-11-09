Колокольцев: руководители полковника Захарченко уволены

МВД РФ уволило руководителей полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, который курировал в ведомстве борьбу со взятничеством в топливно-энергетическом комплексе.

Об уволенении руководства полковника, находящегося в изоляции, рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. Имена пострадавших из-за действий подчиненного минситр не назвал. Глава МВД подчеркнул, что в ведомстве "постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных".

Экс-сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении крупной взятки.

Согласно новой информации источника ТАСС, у Захарченко и его родственников были обнаружены и арестованы не менее 374 млн рублей, около 140 млн долларов, более 2 млн евро, а также 13 квартир, 4 иномарки, 14 машино-мест и полукилограммовый золотой слиток.