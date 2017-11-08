Священник: Михаил Задорнов перешел из неоязычества в православие

Известный писатель и сатирик Михаил Задорнов перешел из неоязычества в православие. Медики более года назад поставили Задорнов диагноз: онкология. Сатирик проходит курс лечения от рака.

Он лечился в Германии и вернулся в Москву продолжать лечение, восстанавливаться.

Настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков рассказал, что по просьбе родных Задорнова он соборовал Михаила Николаевича. Ранее Задорнов принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы. "Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со святой Церковью православный христианин", - рассказал православный священник.

Протоиерей уточнил, что опубликовал эту информацию "в согласии с ближайшими родственниками" Задорнова. Священник написал на своей странице в Facebook: "Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством".

Ранее Михаил Задорнов заявлял, что его болезнь не должна обсуждаться в СМИ, и вся информация по этой теме будет исходить только от него самого.