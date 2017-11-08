Стритрейсершу Багдасарян вновь оштрафовали, но в ГИБДД она не явилась

Утром в среду, 8 ноября, стало известно, что печально известную стритрейсершу Мару Багдасарян вновь оштрафовали. Согласно последней информации, девушка села за руль, не имея при себе водительских прав.

Отмечается, что на этот раз Маре Багдасарян выписали штраф в 15 тысяч рублей.

Как сообщается сегодня на Telegram-канале Mash, гонщица-любительница не смогла самостоятельно явиться в ГИБДД, поскольку заболела. Уточняется, что вместо нее явился адвокат.

Напомним, что Мара Багдасарян не раз была оштрафована за превышение скорости и езду без прав.