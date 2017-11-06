Зюганов заявил, что не допустит захоронения Владимира Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сделал в понедельник, 6 ноября, важное заявление. Политик сообщил, что ни в коем случае не допустит захоронения тела российского революционера Владимира Ильича Ленина.

Зюганов подчеркнул, что разговоры об этом имеют единственную цель – столкнуть на Красной площади представителей разных поколений и устроить массовые беспорядки.

Как уточняет РИА "Новости", лидер КПРФ пообещал не дать состояться "этим проискам" и "погнать" с главной площади страны всех, кто пожелает перезахоронить тело Ленина.