Сегодня стало известно, что Мавзолей Ленина будет закрыт для посещений.

Согласно последней информации, 5 и 7 ноября в помещение, а также некрополь у Кремлевской стены попасть будет нельзя из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных 76-годовщине военного парада 1941 года, передает в среду, 1 ноября, "Росбалт".

Напомним, что Мавзолей Ленина уже был закрыт для посещений туристов 12 июня – в День России, а также с 23 апреля до 15 мая в связи с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.