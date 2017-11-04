ФАС сообщила, когда ждать возобновления продажи билетов в плацкарт

Продажи билетов РЖД в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 2018 год возобновятся не позднее 16 ноября. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Министерство транспорта совместно с ФАС выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на данные перевозки.

После этого ФАС по согласованию с правительством примет необходимые решения по этому вопросу, для открытия продаж билетов в сроки, установленные законодательством.

Регулятор напомнил, что продажа билетов должна начаться не позднее, чем за 45 дней до отправления.

Ранее решение РЖД приостановить продажу билетов в плацкартные вагоны поездов, отправляющихся с 1 января 2018 года, раскритиковал эксперт Дмитрий Захаров.