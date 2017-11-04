Решение РЖД приостановить продажу билетов в плацкартные вагоны поездов, отправляющихся с 1 января 2018 года, раскритиковал эксперт Дмитрий Захаров.

В интервью Пятому каналу один из руководителей АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» отметил, что федеральная компания создала значительные проблемы россиянам, которые планируют поездки во время новогодних каникул. По словам Захарова, РЖД испортили жителям России праздники.

Как писали «Аргументы недели» ранее в субботу, в компании приостановку продажи билетов объяснили тем, что антимонопольщики не определили уровень тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.