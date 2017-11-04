РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

Россияне временно лишились возможности приобрести билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Соответствующее решение приняли в РЖД.

Российские грузовые поезда начали курсировать в обход Украины отмечает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что по железной дороге, построенной российскими военными в обход Украины, начали на регулярной основе курсировать грузовые поезда.