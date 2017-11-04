РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
4 ноября 2017, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне временно лишились возможности приобрести билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Соответствующее решение приняли в РЖД.
В пресс-службе компании данный шаг объяснили тем, что антимонопольщики не определили уровень тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. После того как ФАС это сделает, проездные документы снова поступят в продажу, отмечает РИА Новости.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что по железной дороге, построенной российскими военными в обход Украины, начали на регулярной основе курсировать грузовые поезда.