Собчак не удержалась от комментариев темы захоронения Ленина

Ксения Собчак прокомментировала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова захоронить тело Владимира Ленина. По мнению Кадырова, неправильно, когда на Красной площади «стоит гроб с мертвым человеком», Ленина необходимо захоронить. Он подчеркнул, что окончательное решение должен принять президент РФ Владимир Путин.

Ксения Собчак в Инстаграме написала, что решение по поводу останков Ленина должен принимать не Путин, а российский народ. По ее мнению, этот вопрос должен подниматься на свободных референдумах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет.

Откликнулся Кадыров. Его поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.