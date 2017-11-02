Кадыров считает, что Ленина надо захоронить, «довольно глазеть на труп»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, это неправильно, когда на Красной площади «стоит гроб с мертвым человеком».

Рамзан Кадыров считает, что это решение будет самым верным с исторической точки зрения, «это разумно и человечно». Он напомнил также о круглосуточной охране и трудах над телом Владимира Ильича целого института.

Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет. Однако она отметила, что это произойдет «не сегодня и не завтра».

Ранее Геннадий Зюганов прокомментировал предложение Ксении Собчак по выносу тела основателя советского государства Владимира Ленина из Мавзолея.