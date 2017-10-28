Зюганов назвал «безобразием и хамством» предложение Собчак по выносу тела Ленина

Геннадий Зюганов прокомментировал предложение Ксении Собчак по выносу тела основателя советского государства Владимира Ленина из Мавзолея.

В разговоре с RT лидер КПРФ заявил, что инициатива Собчак является «безобразием и хамством». По словам Зюганова, деятели, позволяющие себе подобные заявления, не уважают своих предков. Политик добавил, что компартия будет противодействовать любым попыткам «влезть с грязными руками» на Красную площадь.

Напомним, ранее журналистка Ксения Собчак дала интервью блогеру Юрию Дудю, в котором рассказала о своих первых решениях на посту главы государства в случае победы на президентских выборах. В числе этих шагов Собчак назвала вынос тела Ленина из Мавзолея.