Зюганов назвал «безобразием и хамством» предложение Собчак по выносу тела Ленина
28 октября 2017, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
Геннадий Зюганов прокомментировал предложение Ксении Собчак по выносу тела основателя советского государства Владимира Ленина из Мавзолея.
В разговоре с RT лидер КПРФ заявил, что инициатива Собчак является «безобразием и хамством». По словам Зюганова, деятели, позволяющие себе подобные заявления, не уважают своих предков. Политик добавил, что компартия будет противодействовать любым попыткам «влезть с грязными руками» на Красную площадь.
Напомним, ранее журналистка Ксения Собчак дала интервью блогеру Юрию Дудю, в котором рассказала о своих первых решениях на посту главы государства в случае победы на президентских выборах. В числе этих шагов Собчак назвала вынос тела Ленина из Мавзолея.