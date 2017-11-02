Ипотека в Челябинской области становится доступнее

Как сообщил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов, с начала года только этот банк выдал более 11 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 14 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 30 процентов больше. «Спрос на ипотеку вызван неоднократным снижением ставок и уменьшением размера первоначального взноса», - считает Денис Чугунов.

Впервые за последние пять лет ставка по ипотеке снизилась до 7,4 процента на новостройки и до 8,9 процента – на готовое жилье.

Сегодня Сбербанк в Челябинской области занимает лидирующие позиции в сегменте первичной ипотеки – 59 процентов. Этому способствует ряд нововведений в работе этой финансовой структуры с населением. Так, у банка появилась такая услуга, как электронная регистрации ипотеки. Благодаря этому клиенту теперь не надо ходить по разным инстанциям для сбора документов – банк сам это сделает за него.

Кроме того, Сбербанк для удобства граждан запустил новый сайт, на котором можно выбрать интересующее клиента жилье – хоть новое, хоть на вторичном рынке. Под эту программу банк также выдает ипотеку, причем все риски по проверке «чистоты» сделки полностью берет на себя. Клиенту остается только однажды прийти в отделение на заключительном этапе – чтобы поставить свою подпись под договором. Участие банка в операциях по покупке/продаже квартиры делает этот процесс быстрым и гарантированно надежным.

Начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарева проиллюстрировала эти положения новой программы на абстрактном примере. Предположим, молодая семья снимает квартиру за среднестатистические 10-11 тысяч рублей в месяц. Но если оформить ипотеку на 20 лет на квартиру стоимостью 1 миллион рублей с первоначальным взносом 150 тысяч рублей, то при ставке 8,9 процента на готовое жилье ежемесячный платеж составит всего 7600 рублей. Зато семья живет в собственной квартире!

Более того, все оформление покупаемой квартиры с сайта Сбербанка займет для клиентов в Челябинске всего один день, в то время как на Дальнем Востоке этот срок составляет пять дней, а в Питере и вовсе целую неделю.

По сути, Сбербанк в этом процессе выступает своеобразным оператором Росреестра. С этим согласна представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области Ольга Мосина, которая указала, что в 2017 году количество электронных заявлений по регистрации объектов недвижимости только по линии Сбербанка увеличились с 400 до 2600.

Лицом к своим клиентам Сбербанк повернулся и в новом для себя вопросе рефинансирования ипотеки. Эта программа позволяет на треть снизить платежи по ипотеке, взятой в другом банке. Те, кто взял ипотеку в самом Сбербанке, по условиям договора пока платят в прежнем порядке, однако при продолжающемся понижении ключевой ставки Центробанка тоже могут в самое ближайшее время надеяться на снижение ставки до ныне действующей. Нужно только написать заявление в отделение Сбербанка, и каждая заявка будет рассмотрена индивидуально.

Аналитики банка прогнозируют дальнейший рост ипотеки. Этому способствуют несколько факторов. Прежде всего, общий рост экономики в стране и Челябинской области. Но если общероссийский показатель сегодня составляет 2,4 процента, то на Южном Урале он значительно выше – четыре процента. Помимо этого в Челябинской области наблюдается неуклонный рост жилищного строительства. «На 1 октября 2017 года сдано 834,4 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 106 процентов к аналогичному показателю прошлого года», - приводит данные заместитель начальника управления строительства Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Шелюгина.

И, наконец, на рост ипотеки повлияют процессы в самой строительной отрасли. Сегодня в регионе со 115 до 100 сократилось число застройщиков, которые при строительстве используют лишь два источника финансирования – собственный капитал и банковские кредиты. В условиях выживания строительные компании вынуждены снижать цены на новое жилье, которые в этом году упали на 1,2 процента.

Таким образом, вливание в строительство ипотечных средств оживит отрасль, которая на фоне конкуренции будет вынуждена сделать жилье еще более доступным для населения. А вслед за возрождением стройки неизбежно «оживут» и другие сегменты экономики – транспорт, производство, торговля, сервис.

Так что, как ни крути, ипотека – это не только не только удобно, но и крайне выгодно. Как для государства, так и для его граждан.