"Russian Arms Expo" заменят на "Диверсификацию"

Министерство промышленности и торговли РФ объявило о проведении в Нижнем Тагиле выставки "Диверсификация-2018". Возможно, новым проектом планируется заменить выставку "Russian Arms Expo", проходившую в Нижнем Тагиле до 2015 года.

Напомним, в марте этого года Минпромторг объявил о том, что RAE переносится в Подмосковье, что вызвало недовольство региональных элит. Возможно, "Диверсификация" станет определенным компромиссом.