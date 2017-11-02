В Москве начали продавать места в очереди за iPhone X

Москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X за три дня до официального старта продаж, сообщила представитель ритейлера re:Store Людмила Семушина.

​"Если судить по перекличке очереди, которая самоорганизовалась уже во вторник, вчера там было 267 человек", — сказала Семушина РИА Новости.

Продажи iPhone X стартуют в Москве 3 ноября в 08:00 по местному времени. Тем, кто стоит в очереди около магазина Apple на Тверской выдали специальные браслеты, по которым будут выдавать определенное количество смартфонов "в одни руки".

Фанаты iPhone X приехали в российскую столицу из разных регионов государства. Люди предусмотрительно захватили с собой теплые вещи, стулья и чай. Значительная часть ожидающих – студенты без постоянного места работы, которые намерены первыми купить iPhone X для последующей перепродажи.

При этом СМИ сообщают, что места в очереди начали продавать. Так, 36-е место в очереди за гаджетом стоит 15 000 рублей, передает "Владтайм".

Участники очереди и обычные прохожие публикуют снимки с Тверской улицы.