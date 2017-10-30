Эксперт прогнозирует рост числа психических расстройств у россиян

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк предполагает существенный рост числа психических расстройств у россиян в ближайшие годы.

По прогнозу эксперта-психиатра, к 2030 году из-за прессинга окружающей среды рост таких заболевнаий увеличится на 15-20 процентов. В понедельник российские психиатры приняли участие в конференции, посвящённой психическому здоровью людей. Костюк отметил, что особенно сильно подвержены любым влияниям дети.

Профессор, руководитель отдела пограничной психиатрии научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Юрий Александровский заявил, что прогнозировать рост психических расстройств у людей довольно сложно, так как многие в таком состоянии обращаются не к докторам, а к гадалкам и экстрасенсам, - передает РИА Новости. "Из-за низкой культуры, может быть, многих людей, обращаются именно к гадалкам, а не к психологам и психиатрам", — считает профессор.

Александровский отметил, что после распада СССР, когда в жизни большинства людей произошли глобальные изменения, отмечался всплеск психических растройств. Как отметил психиатр, сейчас подобным влиянием обладают локальные войны или теракты.