В Нижнем Тагиле задержанный угрожал полиции самоистязанием

Задержанный по подозрению в грабеже молодой человек в Нижнем Тагиле пытался запугать полицейских, нанося себе самому побои. Как сообщает пресс-служба свердловской полиции, "остроумная" попытка провалилась.

26-летний парень взял в магазине бутылку пива, но, вместо оплаты, пригрозил продавщице чем-то, похожим на пистолет. Задержать грабителя попытались грузчики, но он отпугнул их ножом. Вскоре полицейские задержали преступника. Им оказался 26-летний неработающий и ранее неоднократно судимый за кражи, умышленное причинение вреда здоровью и угон местный житель.

«При доставлении его в дежурную часть он вел себя весьма агрессивно, бил ногами и иными частями тела по бортам и дверям служебного автомобиля, – рассказал пресс-атташе свердловской полиции Валерий Горелых. – В служебном кабинете сотрудников ОВД молодой человек постоянно и грубо оскорблял полицейских, грозился засудить их, утверждая, что судья ему поверит, учитывая, сколько на его теле появилось синяков. Чтобы «наказать» впоследствии оперативников, прилюдно бился головой об стол, это подтверждается видеосъемкой. "Хотите фокус", – грубо пробурчал подозреваемый, "я сейчас поеду на зону в Ивдель за нападение на магазин, а вы, опера, в «13» - ку". Но с этим фокусом у подозреваемого вышла осечка, все его действия фиксировались на камеру. Собранные материалы о провокационном поведении задержанного, полиция оперативно направила для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет».