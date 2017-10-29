Ученые выявили неожиданную причину ожирения. Оказывается, если есть в одиночку, можно сильно поправиться. Группа южнокорейских ученых провела масштабное исследование с участием 7752 человек.

Участникам эксперимента задавался вопрос, как часто они едят наедине. Проведя анализ полученных данных, ученые выявили зависимость: у любителей обедать в одиночестве чаще возникает метаболический синдром и, соответственно, откладывается жир на животе. Особенно от еды в одиночестве толстеют мужчины.

У мужчин, принимающих еду без компаньона не меньше двух раз в день, вероятность возникновения метаболического синдрома оказалась на 64% выше, чем у тех, кто предпочитал есть в компании, - сообщает РИА Новости. У женщин эта цифра составляла 29%.